Prinzessin Alexandra von Hannover modelt für "Elle"

Prinzessin Alexandra von Hannover (25) legt einen großen Auftritt hin. Sie ist das aktuelle Covergirl der spanischen Ausgabe der Modezeitschrift "Elle".

Prinzessin Alexandra von Hannover, die jüngste Tochter von Prinzessin Caroline von Monaco und Ernst August von Hannover, tritt mit 25 Jahren erstmals in den Vordergrund – als Covergirl der spanischen "Elle". Die elegante Royal, Enkelin der legendären Grace Kelly, begeistert mit natürlicher Schönheit und einem stilvollen Auftritt im cremefarbenen Outfit.

Prinzessin Alexandra von Hannover (25) als "Elle"-Covergirl © Rocio Ramos/ELLE Spain ×

Alexandra, liebevoll "Alex" genannt, ist das Nesthäkchen des Grimaldi-Clans und wuchs mit drei älteren Halbgeschwistern aus Carolines erster Ehe auf. Ihre Geburt war für Caroline mit 42 ein spätes Mutterglück. "Es gibt Zeiten, in denen ich mich sehr mit meiner monegassischen Seite verbunden fühle, und andere Zeiten, in denen ich mich mehr mit meinem deutschen und österreichischen Erbe identifiziere", sagt Prinzessin Alexandra von Hannover gegenüber der spanischen Ausgabe der Modezeitschrift "Elle".

In Österreich geborene Prinzessin

Die in Österreich geborene Prinzessin begann früh mit Eiskunstlauf in Monaco, bezeichnet sich heute als "kreativ, sensibel und scharfsinnig". Beruflich strebt sie keine Modelkarriere an, sondern setzt auf Bildung: Sie studierte Geschichte und Literatur an der Columbia University in Paris und schloss mit einem Master ab.

Seit zehn Jahren ist Alexandra mit dem deutschen Unternehmer-Sohn Ben Sylvester Strautmann liiert – ihrer Jugendliebe. Trotz royaler Herkunft wirkt sie bodenständig und reflektiert. Besonders beeindruckt sie die Stärke und Ruhe ihrer Mutter Caroline, die sie als ihr großes Vorbild beschreibt. Alexandra sagt, sie könne mit jedem Problem zu ihr kommen – Caroline sei stets eine verlässliche Stütze.

Mit ihrem selbstbewussten, stilvollen Auftreten und ihrer inneren Stärke zeigt Alexandra, dass sie mehr ist als nur "die Tochter von" – sie ist ein eigener, beeindruckender Charakter im royalen Rampenlicht.