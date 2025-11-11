Alles zu oe24VIP
RAF Camora
© Instagram/raf_camora

"Einblicke"

RAF Camora zeigt irres Video von Heiratsantrag

11.11.25, 21:14
Teilen

Seit Anfang November ist Austro-Rapper RAF Camora verlobt. Wie der Antrag ablief, ließ er nun seine Fans auf Instagram wissen.

Seine Verlobte Nadine Krena aus Oberösterreich, Immobilienmaklerin in Linz und Wien, erhielt den Antrag von RAF Camora am Rollfeld vor einem Privatjet. Zu sehen sind ein großer Blumenbogen, ein weißer Teppich und der Rapper, wie er vor seiner Liebe auf die Knie geht und um ihre Hand anhält. Nadine sagt Ja, die beiden liegen sich in den Armen und jubeln. Sie zeigt stolz ihren Verlobungsring in die Kamera.

Irres Video. Danach wird es wild: Bereits im Privatjet geht die Party los! Mit Freunden wird angestoßen – die Frischverlobte macht einen Kopfstand auf dem Fliegersitz aus purer Freude. Dann Ankunft an einem Flughafen in London: Blitzlichtgewitter und Jubel. Dort gab es auch gleich den nächsten Grund zum Feiern - Nadine hatte nämlich Geburtstag.

In lustiger Runde wurde im Luxus-Restaurant mit einigen Freunden standesgemäß gefeiert und ordentlich Party gemacht.

RAF kommentierte das Video-Posting seines Heiratsantrages mit "Einblicke jetzt auch hier" und zeigte damit öffentlich seine emotionale, private Seite.

