1. Auftritt von König Charles - das bedeutet seine T-Rex-Krawatte

Es war sein erster Auftritt nach der Krebsdiagnose: König Charles besuchte eine Einrichtung, die auf Krebsforschung spezialisiert ist. Und: Mit seiner Krawatte sendete er eine versteckte Botschaft.

"Große Sorge um König Charles" - so lautete die letzte Schlagzeile über den britischen Regenten. Denn: Laut einem Insider ginge es ihm nach der Krebsdiagnose schlechter. Am Dienstag folgte nun aber sein erster richtiger Auftritt - und dabei zeigte sich der 75-Jährige betont optimistisch und fröhlich.

Besuch im Krebsforschungs-Zentrum

Rund zwei Monate nach seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit besuchte der König das University College Hospital Macmillian Cancer Center - eine Einrichtung, die auf die Krebsforschung und dabei vor allem auf die Diagnose spezialisiert ist. Als Schirmherr von "Cancer Research UK", einem Krebs-Forschungsprogramm, eine passende Wahl für seinen ersten Auftritt.

Krawatte mit T-Rex-Muster

Zugegeben, König Charles sah nicht besonders gesund aus. Die Krebsbehandlung scheint ihn sichtlich mitzunehmen. Die Augen waren gerötet, der Teint sehr blass und er hat auch Gewicht verloren. Dennoch schickte er eine positive Botschaft - und zwar durch die Wahl seiner Krawatte. Die war rosa und mit kleinen Tyrannosauriern verziert.

Palast-Insider Robert Hardman weiß, was hinter der Outfit-Wahl steckt: Er erklärt gegenüber der "Daily Mail" die geheime Botschaft des Dino-Musters. Es stehe für "Elan und Gutes", so Hardman. "Immer, wenn er sie trägt, geht es ihm gut und er ist guter Dinge." Es scheint also wieder bergauf zu gehen. Die Ärzte hatten jedenfalls ihr Okay für den Auftritt gegeben.

Botschaft über Gesundheit von Kate?

Die Krawatte soll ein Weihnachtsgeschenk gewesen sein - angeblich von seinem Enkel Prinz Louis (6), Sohn von Kate. Wollte er damit also auch sagen, dass es der Ehefrau von Prinz William wieder besser geht?

Von einem Palastmitarbeiter will Hardman übrigens erfahren haben, dass der König mit der Krawatte auf seinen Spitznamen anspielt, der sich von seinen Insignien - Charles Rex - ableitet. Rex bedeutet im Lateinischen König.