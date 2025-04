Camilla & Charles: Entzückende Geste zum 20. Hochzeitstag - erkennen Sie das Detail?

Die zwei sind schon 20 Jahre verheiratet und noch immer sehr verliebt.

Sie feiern den 20. Hochzeitstag und scheinen noch immer sehr zugewandt zu sein! Die romantische Geste, mit der Camilla, 77, gestern den 20. Hochzeitstag des Königs feierte, war unübersehbar.

Bei ihrer Ankunft im italienischen Parlament in Rom, wo ihr Mann eine historische Rede halten sollte, trug Camilla denselben eleganten elfenbeinfarbenen Anna-Valentine-Seidenmantel und dasselbe Kleid, das sie bei der standesamtlichen Trauung in der Guildhall in Windsor am 9. April 2005 getragen hatte.

Nachhaltigkeit im Fokus

Es war von Beth Somerville, einer ehemaligen Mitarbeiterin von Charles' wohltätiger King's Foundation, mit zusätzlichen Stickereien versehen worden, um die Bedeutung der Nachhaltigkeit zu unterstreichen - ein zentrales Thema ihres viertägigen Staatsbesuchs in Italien -, war aber ansonsten genauso wie an jenem Tag.

Und der 76-jährige König war mächtig stolz darauf, seine Frau am Arm zu haben.

In einem Interview mit der britischen Presse, das das Paar begleitete, wirkte Camilla glücklich und entspannt, als sie bei einem Schulbesuch zur Feier des 80-jährigen Bestehens des British Council und der Bemühungen, junge Menschen zum Lesen und Schreiben mit Fantasie anzuregen, freundlich über ihren Hochzeitstag plauderte.

"Zwanzig Jahre - wer hätte gedacht, dass es schon 20 Jahre sind?", sagte sie.