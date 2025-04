Herzlos! Ärger für Harry, weil er JETZT in englische Heimat zurückkehrt

Das britische Volk ist erbost über das Verhalten des flüchtigen Prinzen!

Während Papa König Charles und dessen Ehefrau Camilla den Staatsbesuch in Rom, sowie ihren Jahrestag genießen, ist Prinz Harry heimlich, still und leise in seine alte Heimat England zurückgekehrt.

Geht um viel Geld

Doch nicht etwa um gewisse Streitigkeiten beizulegen. Nein, bei dem Besuch geht es um Geld. Harry kämpft einmal mehr darum, einen Sicherheitsdienst für sich und seine Familie zu bekommen. Nachdem er mit Ehefrau Meghan offiziell aus dem Königshaus schied, wurde ihm dieser gekappt.

Volk will nicht blechen

Pikant: Die britischen Steuerzahler sollen für die Sicherheit von Harry und seiner Familie blechen. Nun, da es ihm nur um diese Dinge geht, werden die Briten langsam stinkesauer auf den flüchtigen Prinzen, ihm wird im Netz vorgeworfen "berechnend" zu sein und überaus "herzlos".

Prozesskosten

Denn, dass er just dann kommt, wenn der König ausgeflogen ist stimmt viele Briten very much not amused. Der für drei Tage angesetzte Prozess, in dem über Harrys Security entschieden wird, startet am 8.4. und es ist unklar, ob Harry persönlich vor Ort sein werde. Übrigens: Der Gerichtsstreit hat dem englischen Volk bis dato schon rund 720.000 Euro gekostet, weiß die Sun.