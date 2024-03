Das ist der geheime Plan für das Kate-Comeback

Das kürzlich aufgetauchte Video der Royals soll kein Zufall sein

Wochenlang war es still um Prinzessin Kate (42), dann jagte ein Knall den nächsten. Erst der Photoshop-Fail auf dem vermeintlichen Muttertags-Grußbild, dann ein Foto, das Kate mit dem Rücken zur Kamera zeigt und jetzt auch noch ein skurriles Video von Prinz William und Catherine beim royalen Einkaufsbummel. Laut Augenzeugen habe Kate "glücklich, entspannt und gesund" gewirkt. Das berichtete "The Sun". Alles ein Zufall?

Strategie-Planung hinter den Palastmauern

Laut "Bild" glaube der britische Royal-Experte Patrick Handscombe nicht an Zufälle: „Natürlich hat der Palast darauf gehofft, dass jemand fotografiert und filmt. Wenn Kate und William Privatsphäre wollten, wären sie einfach nach Ladenschluss hingegangen.“ Es sei ein "Geniestreich" gewesen, da nun die ganze Welt wisse, dass es der Prinzessin den Umständen entsprechend, gut geht.

Erster Auftritt rund um Ostern?

Weitere Augenzeugen seien sich einig, dass weder Kate, noch William versucht haben, ihre Identität zu verstecken. Die beiden sollen sich bewusst für den Auftritt entschieden haben. Laut "Mirror" könnte dies ein erster Schritt der neuen Strategie sein, denn im Hintergrund sollen Experten schon seit einer Weile an einem geheimen Plan arbeiten. Der alles entscheidende Moment, sei ihr erster Auftritt in der Öffentlichkeit. Dieser soll jedoch erst nach Ostern folgen. Ein eigenes Team arbeite auch hier an einem Zeitplan. Es müsse bis dahin alles perfekt sitzen.