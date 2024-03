Prinzessin Kate: Datenklau-Skandal in ihrem Krankenhaus

Mehrere englische Medien beichten von einem Sicherheitsleck im Krankenhaus von Kate. Angestellte hätten versucht sich die Gesundheitsdaten der Prinzessin zu besorgen.

Kate wurde im Januar in einem Krankenhaus behandelt - die Führungsebene gibt jetzt bekannt, dass es zu einem schweren Sicherheitsverstoß gekommen ist. Angestellte haben versucht sich unerlaubt Zugang zu den vertraulichen Daten von Kate zu verschaffen. We eine Insider-Quelle der britischen Zeitung berichtet ist es zu einem „unglaublichem Schaden“ für die eigentlich renommierte „The London Clinic“ gekommen. Auch König Charles ist in diesem Krankenhaus behandelt worden - die Mitglieder der Königsfamilie gelten in der Klinik als generelle Stammpatienten.

Doch das könnte nun vorbei sein - der Chef der Klink hat nach dem Vorfall sofort den Palast informiert. Jetzt wird eine interne Untersuchung eingeleitet - wie groß der Schaden tatsächlich ist, ist unklar. Der Insider sagt: „Das gesamte medizinische Personal ist über die Anschuldigungen zutiefst schockiert, verstört und sehr verletzt, dass ein vertrauter Kollege für einen solchen Vertrauensbruch verantwortlich sein könnte“.

Im Jänner war die Prinzessin wegen einer Bauch-OP in diesem Krankenhaus - seit der Entlassung hat sie sich fast komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seitdem gibt es wilde Gerüchte darüber, wie es Kate tatsächlich geht.