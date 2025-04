Erneut im Spital: Große Sorge um Ernst August von Hannover

Er gilt als das Enfant Terrible des europäischen Hochadels – Prinz Ernst August von Hannover. Der 71-Jährige wird seit dem 3. April 2025 im Krankenhaus behandelt. Über seinen Gesundheitszustand herrschte bislang weitgehend Stille – nun bricht eine enge Vertraute erstmals das Schweigen

Die spanische Künstlerin und Freundin des Welfen-Prinzen, Claudia Stilianopoulos, gab dem Nachrichtenportal "eleconomista" ein Interview und sprach offen über seinen aktuellen Zustand. Sie betonte, dass Ernst August ruhig und gefasst sei, die medizinische Versorgung sehr gut anschlage und der Prinz seine Lage mit „Optimismus“ bewältige. Wörtlich sagte sie: „Er reagiert gut auf die Behandlung.“ Weitere Details zum Krankheitsbild nannte sie nicht.

Ernst August von Hannover mit Freundin Claudia Stilianopoulos © Getty ×

Offiziell ist der Grund für die Einlieferung weiterhin unklar. Allerdings berichteten internationale Medien bereits im Dezember 2024 über eine Hüftoperation, der sich Ernst August unterzogen haben soll. Ob der aktuelle Aufenthalt damit im Zusammenhang steht, wurde nicht bestätigt. Dass sich der 71-Jährige seit Jahren aus der Öffentlichkeit zurückzieht, befeuert jedoch immer wieder Gerüchte über seinen Gesundheitszustand.

© action press/Splash News ×

Wie „eleconomista“ berichtet, besucht Stilianopoulos ihn täglich im Krankenhaus. Schon in der Vergangenheit war sie oft an seiner Seite zu sehen – bei gesellschaftlichen Veranstaltungen ebenso wie auf privaten Bildern, die in spanischen Klatschblättern kursierten. Ob Prinz Ernst August bald wieder nach Hause zurückkehren kann, ist aktuell noch offen. Doch eines ist sicher: Die Anteilnahme am Schicksal des einstigen „Skandalprinzen“ bleibt groß – vor allem in Deutschland, Österreich und Spanien, wo sein Name noch immer für adelige Geschichten voller Glanz, Skandale und Rätsel steht.