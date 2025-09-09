Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
Diana
© getty

Schock-Behauptung

Ex-Butler enthüllt: Dodis Vater soll Nacht mit Diana (†36) gefordert haben

09.09.25, 09:03
Teilen

Ein neues Enthüllungsbuch offenbart neue schockierende Details über das Leben der Prinzessin. Angeblich soll der Vater ihrer Affäre verlangt haben, dass er eine Nacht mit Diana verbringen wolle, falls sie und Al-Fayed heiraten. 

Ihre Ehe mit Prinz Charles zerbrach an fehlender Liebe. Prinzessin Diana (†36) suchte damals Trost bei Dodi Al-Fayed. Doch das Glück der beiden währte nur kurz – bei einer dramatischen Verfolgungsjagd durch Paparazzi kamen sie 1997 in Paris ums Leben.

Diana Dodi Urlaub
© Photo Press Service/www.pps.at

Mehr lesen: 

Als wäre diese Tragödie nicht schon erschütternd genug, bringt ihr früherer Butler Paul Burrell (67) nun neue, belastende Details ans Licht. In einem Enthüllungsbuch, das demnächst erscheinen soll, berichtet er von einer verstörenden Episode. Laut „Daily Mail“, der erste Auszüge vorliegen, habe Dodis Vater, der ägyptische Milliardär Mohamed Al-Fayed (†94), im Falle einer Hochzeit eine unglaubliche Forderung an Diana gestellt.

Prinzessin Diana bei ihrer Hochzeit mit Charles im Juni 1981.

Prinzessin Diana bei ihrer Hochzeit mit Charles im Juni 1981.

© Getty Images

"Ich werde mit Ihnen schlafen"

Burrell schildert, Diana habe ihm anvertraut, dass Al-Fayed senior gesagt habe: „Ich möchte, dass Sie meinen Sohn heiraten, denn in der ägyptischen Tradition kommt der Vater zuerst. Ich werde mit Ihnen schlafen.“ Für die Prinzessin sei diese Bemerkung ein Schock gewesen. Ihr Verhältnis zu dem Unternehmer sei bereits zuvor von Skepsis geprägt gewesen.

Trotzdem ließ sie sich auf eine Beziehung mit Dodi ein. Doch die Romanze sei, so Burrell, nicht mehr gewesen als eine „kurze Affäre, die lediglich zwei Wochen dauerte“. Ein Freund des Unternehmersohns geht sogar noch weiter: Für ihn sei die Liaison zwischen Diana und Dodi von Beginn an ein „abgekartetes Spiel“ gewesen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden