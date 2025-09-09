Ex-Butler enthüllt: Dodis Vater soll Nacht mit Diana (†36) gefordert haben

Ein neues Enthüllungsbuch offenbart neue schockierende Details über das Leben der Prinzessin. Angeblich soll der Vater ihrer Affäre verlangt haben, dass er eine Nacht mit Diana verbringen wolle, falls sie und Al-Fayed heiraten.

Ihre Ehe mit Prinz Charles zerbrach an fehlender Liebe. Prinzessin Diana (†36) suchte damals Trost bei Dodi Al-Fayed. Doch das Glück der beiden währte nur kurz – bei einer dramatischen Verfolgungsjagd durch Paparazzi kamen sie 1997 in Paris ums Leben.

© Photo Press Service/www.pps.at

Als wäre diese Tragödie nicht schon erschütternd genug, bringt ihr früherer Butler Paul Burrell (67) nun neue, belastende Details ans Licht. In einem Enthüllungsbuch, das demnächst erscheinen soll, berichtet er von einer verstörenden Episode. Laut „Daily Mail“, der erste Auszüge vorliegen, habe Dodis Vater, der ägyptische Milliardär Mohamed Al-Fayed (†94), im Falle einer Hochzeit eine unglaubliche Forderung an Diana gestellt.

Prinzessin Diana bei ihrer Hochzeit mit Charles im Juni 1981. © Getty Images

"Ich werde mit Ihnen schlafen"

Burrell schildert, Diana habe ihm anvertraut, dass Al-Fayed senior gesagt habe: „Ich möchte, dass Sie meinen Sohn heiraten, denn in der ägyptischen Tradition kommt der Vater zuerst. Ich werde mit Ihnen schlafen.“ Für die Prinzessin sei diese Bemerkung ein Schock gewesen. Ihr Verhältnis zu dem Unternehmer sei bereits zuvor von Skepsis geprägt gewesen.

Trotzdem ließ sie sich auf eine Beziehung mit Dodi ein. Doch die Romanze sei, so Burrell, nicht mehr gewesen als eine „kurze Affäre, die lediglich zwei Wochen dauerte“. Ein Freund des Unternehmersohns geht sogar noch weiter: Für ihn sei die Liaison zwischen Diana und Dodi von Beginn an ein „abgekartetes Spiel“ gewesen.