Experten läuten Trennungs-Glocken bei Prinz Harry und Herzogin Meghan

Seit ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus stehen Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) unter Dauerbeobachtung. Jetzt sorgen zwei renommierte Royal-Experten mit einer düsteren Prognose für Aufsehen: Hat die Ehe der Sussexes ein Ablaufdatum?

Hugo Vickers, britischer Adelsexperte und Biograf, spricht im Interview mit "The Sun" Klartext: „Ich glaube, sie befinden sich ständig in einer Krise, weil sie die königliche Familie verlassen haben.“ Für ihn steht fest: Harry und Meghan kämpfen weniger mit der Liebe, sondern mit ihrer Position in der Öffentlichkeit. „Sie müssen sich immer wieder neu erfinden, weil sie nicht mehr für die Krone arbeiten, sondern für ihren Ruhm.“ Diese ständige Neuausrichtung verursache laut Vickers instabile Lebensumstände – und ziehe ihre Beziehung in Mitleidenschaft.

Prinz Harry mit Meghan, Archie und Lilibet © ALEXI LUBOMIRSKI

Doch das ist nicht alles: Besonders Meghan steht im Fokus seiner Kritik. Der Biograf zieht eine persönliche Bilanz: „Sie hat ihren Vater, ihren ersten Ehemann, ihre ehemals beste Freundin Jessica Mulroney und die gesamte königliche Familie verlassen.“ Für ihn ein Muster, das sich wiederholen könnte – mit Harry als nächstem „Verlust“.

Medienexpertin: „Harry will surfen – Meghan will Milliarden“

Auch Bronte Coy, Journalistin und Royals-Expertin, sieht die Ehe der beiden auf wackligen Beinen. „Ich habe das Gefühl, Harry wäre am glücklichsten, wenn er einfach surfen und sich ab und zu wohltätig engagieren könnte.“ Doch dieser Lebensentwurf kollidiere mit den Zielen seiner Ehefrau. „Meghan will eine globale Marke aufbauen – sie will Milliardärin werden.“ Diese gegensätzlichen Lebenspläne könnten auf Dauer zum Problem werden. Coy sagt: „Ihr gemeinsames Familien-Image scheint wichtiger denn je – doch wie lange können sie das aufrechterhalten?“ Besonders Harry, der in Kalifornien eher in der Rolle des stillen Beobachters als des aktiven Gestalters auftrete, könnte auf Dauer unter Meghans Dominanz leiden.

© Getty Images

Was als moderne Liebesgeschichte zwischen einer Schauspielerin und einem Royal begann, steht heute unter medialer Dauerprüfung. Der Rückzug aus dem Palast, der Umzug nach Montecito, das Netflix-Engagement, Podcasts und Enthüllungsbücher – das Paar polarisiert wie kaum ein anderes. Doch je mehr Projekte scheitern oder hinter den Erwartungen zurückbleiben, desto lauter werden Stimmen, die ihre Ehe in Frage stellen.