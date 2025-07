Happy Birthday, Prinz George! Neues Bild und DIESE Regel gilt nun für ihn

Der Sohn von Kate und William ist 12 Jahre alt.

Ein breites Lächeln, dass seine Zähne freilegt, die Arme lässig verschränkt und auf einen Zaun platziert: Prinz George ist nun am 22.7. schon 12 Jahre alt geworden.

Aus diesem Anlass gibt es das neue Foto, es ist mittlerweile eine Tradition bei der royalen Familie. Der zukünftige König, der am 22. Juli 2013 im St. Mary's Hospital in Paddington, London, geboren wurde, sieht auf dem Foto, das der Kensington-Palast veröffentlicht hat, so engelsgleich wie immer aus. Das urteilen britische Medien.

© Instagram

Der Schnappschuss wurde Anfang des Jahres von Josh Shinner, einem der beliebtesten Videografen und Fotografen der Familie, in Norfolk aufgenommen. Es erinnert an das Porträt von Prinz Louis' siebtem Geburtstag, das im April veröffentlicht wurde.

Regel tritt in Kraft

Dieser Geburtstag markiert auch einen Meilenstein: George darf ab jetzt nie mehr gemeinsam mit seinem Vater fliegen. Zu hoch das Risiko bei einem Flugzeugunglück gleich zwei Thronerben zu verlieren.