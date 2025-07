Die Cousine wurde tot aufgefunden.

Trauer im britischen Königshaus! Die 20 Jahre alte Cousine der Prinzen William und Harry wurde tot aufgefunden, mit einer Schusswaffe in ihrer Nähe, wie eine Untersuchung ergab.

Rosie Roche, die Enkelin des Onkels von Prinzessin Diana, starb am 14. Juli in ihrem Elternhaus. Sie wurde von ihrer Mutter und ihrer Schwester gefunden, nachdem sie gepackt hatte, um mit Freunden wegzufahren. Das berichten Medien wie die britische Sun.

Untersuchung

Auf dem Grundstück in Norton, in der Nähe von Malmesbury, Wilts, wurde eine Schusswaffe in Rosies Nähe gefunden. Die Untersuchung wurde am Wiltshire and Swindon Coroner's Court eröffnet und vertagt.

Der zuständige Gerichtsmediziner Grant Davies erklärte, die Polizei habe den Tod als unverdächtig eingestuft und es habe keine Beteiligung Dritter gegeben. Rosie soll im kleinen Familienkreis beerdigt werden.

