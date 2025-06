Harry und Papa Charles: Pass-Streit eskaliert - Archie und Lilibet sind mittendrin

Das Verhältnis zwischen Harry und seinem Papa Charles wird immer verzwickter.

Prinz Harry geriet jüngst in Schwierigkeiten, als er versuchte, britische Pässe für seine beiden Kinder, Prinz Archie, sechs, und Prinzessin Lilibet, vier, zu bekommen.

Das wird nun breit in der britischen Presse diskutiert. Doch um was geht es genau? Der Herzog von Sussex soll bei der Beschaffung der offiziellen Dokumente für seine Kinder auf Verzögerungen gestoßen sein, unter anderem, weil er ihre königlichen Titel in den Pässen verwenden wollte.

Einem Bericht des Guardian zufolge wurde Harry und seiner Frau Meghan mitgeteilt, dass sich die Ausstellung der Pässe für ihre Kinder aufgrund technischer Probleme verzögert hatte. Daraufhin beantragten sie die Pässe erneut über den 24-Stunden-Service, der zur Verfügung steht - nur um dann festzustellen, dass das erforderliche Treffen abgesagt wurde.

Das Paar soll einen Brief an die Justiz geschickt haben, in dem es damit drohte, die Daten zu den Problemen zu suchen - und die Pässe wurden schließlich nur wenige Tage später ausgestellt, sechs Monate nach Beginn des Verfahrens. Ein normaler Passantrag dauert im Vereinigten Königreich normalerweise etwa drei Wochen.

Frustriert

Während des langwierigen Verfahrens war Harry Berichten zufolge so frustriert, dass er sogar in Erwägung zog, die Pässe unter dem Familiennamen seiner Mutter, der verstorbenen Prinzessin Diana, zu beantragen: Spencer.

Archie hatte bereits einen britischen Pass unter dem Namen Mountbatten-Windsor, aber das neue Dokument hätte den Namen Sussex zusammen mit seinem königlichen Titel als Prinz und der Anrede „HRH“ verwendet.

König dagegen?

Eine der Familie Sussex nahestehende Quelle behauptete, dies sei ein Streitpunkt gewesen, da „der König nicht wollte, dass Archie und Lili die Titel tragen, vor allem nicht den Titel HRH, und die britischen Pässe, sobald sie ausgestellt sind, der erste und vielleicht einzige legale Beweis für ihre Namen sein würden“.

Der Buckingham Palast bestreitet vehement, dass der König oder Palastmitarbeiter irgendetwas mit den Verzögerungen bei der Ausstellung der Pässe zu tun hatten, berichtet The Telegraph.