Meghan: Ihr Milliardärs-Freund Tyler Perry ist in Vergewaltigungs-Skandal verwickelt

Tyler Perry ist ein mächtiger Entertainment-Mogul gegen den schwerwiegende Anschuldigungen vorliegen.

Unterhaltungsmogul Tyler Perry wurde in einer in Los Angeles eingereichten Klage in Höhe von 260 Millionen Dollar wegen sexueller Belästigung eines Schauspielers angeklagt.

Der Schauspieler Derek Dixon sagte in den von Daily Mail eingesehenen Gerichtsunterlagen, dass Perry, 55, aggressiv versucht habe, eine sexuelle Dynamik zwischen ihnen aufzubauen, als er in zwei von Perrys Programmen auf BET auftrat: "Ruthless" und "The Oval".

Aus für Rolle als Druckmittel

Perry soll Dixon unter Druck gesetzt haben, dass wenn er nicht auf seine Annäherungen einginge, er seine Rolle in der nächsten Staffel sterben lassen würde.

© Getty Images

Perry, der Oprah und Meghan Markle zu seinen engsten Vertrauten zählt, „wird sich nicht unterkriegen lassen und wir sind zuversichtlich, dass diese Behauptungen vonBelästigung scheitern werden“, sagte sein Anwalt Matthew Boyd am Dienstag in einer Erklärung gegenüber Daily Mail.