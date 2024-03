Der Präsidentschaftskandidat hat große Pläne.

Autsch, das könnte unangenehm werden! Prinz Harry, Meghan und die beiden gemeinsamen Kinder haben sich in Kalifornien ein neues Leben aufgebaut.

Der Duke und die Duchess of Sussex führen ein luxuriöses Leben weitab vom Palast in England. Harry und Meghan setzen sich für wohltätige Zwecke ein, immer wieder sieht man die beiden in der Öffentlichkeit und auf Veranstaltungen.

Wichtig für Meghan

Besonders für Meghan soll der Umzug nach Kalifornien ein wichtiger Schritt gewesen sein; in England fühlte sich die ehemalige Schauspielerin nie richtig zu Hause, heißt es. Dort ist sie auch näher bei ihre Mama Doria, zu der sie ein enges Verhältnis hat.

US-Rausschmiss droht

Doch schon in wenigen Monaten könnte der amerikanische Traum - zumindest für Prinz Harry - platzen! Denn Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat nun verlautbart, er wolle Harry des Landes verweisen, sollte er wieder Präsident sein.

Drogen

Warum? Weil Harry gelogen hat bei einzelnen Stellen seines Visa-Antrages. Seit seiner Biografie "Reserve" wissen wir und die ganze Welt nämlich, dass Harry sehr gerne diverse Substanzen verköstigt hat. Darunter auch Kokain, Gras und Magic Mushrooms. Drogenkonsum kann unter gewissen Umständen einen Visa-Entzug bedeuten.

In einem Interview mit Nigel Farage hat Trump betont, man müsse sich das ansehen und handeln, falls es Verstöße gebe. Bereits vor Wochen hat Trump betont, wenn er Präsident wird, dann: "Ist Harry auf sich selbst gestellt" weil er "die Queen betrogen habe".