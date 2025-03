Küsse, Umarmungen: Meghan flirtete heftig mit Prinz William

Die Gerüchteküche hinter den Palastmauern brodelte vor einigen Jahren heftig, und ein neues Royal-Buch bringt nun pikante Details ans Licht! Kaum zu glauben, aber Prinz William war einst ein großer Fan von Meghan Markle, der Partnerin seines Bruders Harry.

"William fand Meghan entzückend, als Harry anfing, mit ihr auszugehen", verrät Tom Quinn in seinem Buch „Yes, Ma’am: The Secret Life of Royal Servants“. Die Sympathie war offenbar gegenseitig! Als Meghan nach England zog, intensivierte sich die Beziehung zwischen den beiden.

Aufgewachsen in Amerika, war es für die Schauspielerin ganz normal, sich ungezwungen zu verhalten – eine „erfrischende Abwechslung“ für William, die jedoch bald zum Tuschelthema wurde. Das Palastpersonal wusste: Es lohnte sich, genau hinzusehen! „Meghan umarmte ihn praktisch jedes Mal, wenn sie ihm begegnete. Die Berührungen und Wangenküsse heizten Flirt-Gerüchte unter den Mitarbeitern an“, so ein Insider.

Besonderer Schwarm

Doch das ist noch nicht alles! Meghan hatte während ihrer Uni-Zeit einen ganz besonderen Schwarm: den zukünftigen König von England! Ihre ehemaligen Kommilitonen berichteten 2021, dass sie ein Poster von William an ihrer Wand hatte und in ihn verknallt war – nicht in Harry! Die Frage bleibt: Was wäre passiert, wenn William vor 9 Jahren, als Harry und Meghan sich kennenlernten, noch Single gewesen wäre? Optisch schien der Thronfolger der Schauspielerin definitiv zu gefallen, und auch finanziell wäre William die „Krönung“ gewesen.

Ein Palastmitarbeiter enthüllte, dass Meghan enttäuscht war, als sie erfuhr, dass Harry „nur“ 20 Millionen Pfund (ca. 24 Millionen Euro) wert war: „Sie erwartete einen Milliardär und bekam einen Millionär“, so der Insider. Im Gegensatz dazu hat William ein Privatvermögen von einer Milliarde Pfund (ca. 1,3 Milliarden Euro) – sogar mehr als König Charles III. (76), dessen Vermögen auf 900 Millionen Pfund (ca. eine Milliarde Euro) geschätzt wird. Harry soll das einst so gute Verhältnis zwischen seinem Bruder und seiner großen Liebe nicht gefallen haben.

Laut Quinn vertiefte die angespannte Atmosphäre, die durch die Berührungen und die daraus resultierenden Gerüchte entstand, die Kluft zwischen den Brüdern. Heute herrscht Funkstille zwischen dem Thronfolger und seinem ausgewanderten Bruder. „Für William existiert Harry nicht mehr“, so die ehemalige königliche BBC-Korrespondentin Jennie Bond.