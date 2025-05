Meghan legt ihre Lifestyle-Marke "As Ever" auf Eis

Herzogin Meghan (43) tritt beruflich auf die Bremse – zumindest vorerst. Die Ehefrau von Prinz Harry (40) will ihrer Lifestyle-Marke „As Ever“ eine kreative Pause gönnen. Fans müssen sich bis 2026 auf neue Produkte gedulden

In einem Interview mit dem US-Wirtschaftsmagazin "Fast Company" kündigte Meghan an, „einen Schritt zurückzutreten, um Erkenntnisse aus der Startphase zu sammeln und herauszufinden, was ‚As Ever‘ wirklich sein soll“. Die nächsten Produktveröffentlichungen ihres Labels sind demnach erst für Anfang 2026 geplant. Trotz der kreativen Pause deutet Meghan bereits an, in welche Richtung sich ihre Marke weiterentwickeln könnte. Im Fokus soll künftig der Bereich Gastfreundschaft stehen – von stilvoller Tischkultur bis hin zu besonderen Genussmomenten. Und auch ein Einstieg in die Modewelt sei denkbar: „Die Kategorie Mode interessiert mich sehr – ich werde sie zu einem späteren Zeitpunkt erkunden“, so die ehemalige Schauspielerin.

Schon der erste Launch im April war ein voller Erfolg. Innerhalb kürzester Zeit waren Produkte wie Marmelade, Honig und Tee restlos ausverkauft. „Unsere Regale mögen leer sein, aber mein Herz ist voll“, schrieb Meghan damals auf Instagram. Die Nachfrage war riesig – der Hype perfekt. Ein weiterer Teaser auf dem offiziellen Account der Marke ließ Fans zuletzt hoffen: „Wir haben im Stillen etwas Besonderes entwickelt ... bleibt dran.“ Doch konkrete Produkte wurden bislang nicht nachgereicht.

Auch Meghans Podcast Confessions of a Female Founder verrät, wie intensiv sie an „As Ever“ arbeitet. Die Herzogin spricht dort offen über den Aufbau ihres Unternehmens, über ständige Anpassungen, Herausforderungen – und darüber, wie viel Energie sie in jedes Detail steckt. Neben der Markenarbeit bleibt Meghan auch auf anderen Bühnen präsent. Im März feierte ihre Netflix-Serie With Love, Meghan Premiere. Die zweite Staffel soll im Herbst erscheinen.