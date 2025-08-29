Meghan Markle: Netflix-Show floppt – Staffel 3 gefährdet

Gerade erst hat Herzogin Meghan (44) die zweite Staffel ihrer Lifestyle-Show „With Love, Meghan“ auf Netflix gestartet – doch schon jetzt ziehen dunkle Wolken auf. Kritiken fallen vernichtend aus, Zuschauerzahlen bleiben offenbar hinter den Erwartungen zurück

Ein Insider verriet gegenüber dem US-Portal "Parade": „Die Leute, die an der Serie gearbeitet haben, glauben nicht, dass sie verlängert wird. Sie läuft nicht gut und entspricht nicht den Erwartungen des Senders.“ Für Netflix, das Milliarden in Content investiert, zählt vor allem der Erfolg bei Abonnenten – und den scheint Meghans Mischung aus Koch-, Back- und Basteltipps bisher nicht liefern zu können. Dabei war die Hoffnung groß: Nach der spektakulären Auswanderung aus dem britischen Königshaus und dem millionenschweren Deal mit Netflix sollte die Show zeigen, wie Meghan sich als moderne Lifestyle-Ikone inszeniert. Doch viele Zuschauer und Kritiker bemängeln Langeweile, fehlenden Glamour und zu wenig Neues.

Offiziell geäußert haben sich weder Meghan selbst noch Netflix zur Zukunft der Show. Fest steht bislang nur: Im Dezember soll ein Weihnachts-Special erscheinen. Ob das reicht, um die angeschlagene Marke zu retten, bleibt fraglich. Meghan selbst gibt sich nach außen gelassen. In der YouTube-Serie „The Circuit“ erklärte sie kürzlich, dass sie Kritik nicht überbewerte: „Die Kritiker sagen negative Dinge und gehen dann heimlich nach Hause und kochen meine One-Pot-Spaghetti.“ Selbstbewusst fügte sie hinzu: „Deshalb gibt es eine zweite Staffel – und deshalb wird es noch mehr Spaß in Zukunft geben.“

Die Zukunft von „With Love, Meghan“ dürfte sich in den kommenden Wochen entscheiden. Sollte die Show tatsächlich eingestellt werden, wäre es ein herber Rückschlag für Meghan und Prinz Harry (40) – und ein weiteres Kapitel im oft schwierigen Verhältnis zwischen den Sussexes und ihren Medienprojekten.