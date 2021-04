Neuer Eklat: Pfeift Harry auf Queen-Geburtstag?

Gestern Nachmittag war noch unklar, ob Prinz Harry länger in London bleibt.

Eilig. Es gäbe nach dem ­Begräbnis seines Großvaters Prinz Philip († 99) alle Hände voll zu tun – und dennoch war bis gestern Nachmittag noch nicht klar, ob Prinz Harry (36) noch ein bisschen länger in Großbritannien verweilt. Laut Insidern wolle er so schnell wie möglich zurück zu seiner schwangeren Ehefrau Meghan (39) und Sohn Archie.

Harry und sein Bruder ­William (38) sollen sich zwar dank Herzogin Kate (38) wieder angenähert haben, doch für eine richtige Versöhnung war zu wenig Zeit. Auch ein Gespräch mit Papa Charles soll es gegeben haben. Was dabei genau rauskam, bleibt vorerst hinter den Palastmauern verborgen.

Wird das Queen Elizabeths einsamster Geburtstag?

Termine. Neben der Beseitigung der Familienprobleme steht auch noch ein wichtiger Termin an. Prinz Harrys Großmutter, Queen Elizabeth II. (94), feiert am morgigen Mittwoch 95. Geburtstag. Den soll der Prinz laut Daily Mail verpassen.

Traurig. In Zeiten der Pandemie wäre ohnedies kein großes Fest möglich. Dennoch wäre es sicherlich schön für die Königin, ihre Familie in ihrer Nähe zu wissen, wenn sie ihren wohl einsamsten Geburtstag bestreitet. Ohne ihren geliebten Mann Prinz Philip will sie gar den Palast verlassen (siehe rechts).