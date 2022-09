Noch nie gezeigtes Foto der Queen veröffentlicht

Kurz vor dem Staatsbegräbnis für Elizabeth II. ist ein bisher unveröffentlichtes Foto der gestorbenen Monarchin publiziert worden. Auf dem am Sonntagabend von Buckingham Palace verbreiteten Bild ist die Monarchin strahlend lächelnd in einem hellblauen Kleid und mit ihrem Perlenschmuck zu sehen. Zudem trägt sie Aquamarin- und Diamantbroschen, die ihr Vater George VI. ihr zum 18. Geburtstag im April 1944 geschenkt hatte.

Ahead of Her Majesty The Queen’s State Funeral, a new photograph has been released.



The photo was taken to mark Her Majesty’s Platinum Jubilee - the first British Monarch to reach this milestone.



Tomorrow, millions will come together to commemorate her remarkable life. pic.twitter.com/UyVfjVvJgw