× Prinz Charles beleidigte BBC-Journalisten

Der scheidende BBC-Korrespondent Nicholas Witchell sagt, er sei "schockiert" gewesen, als König Charles ihn "schrecklich" nannte, nachdem er ihn in einem berüchtigten Interview 2005 nach seiner bevorstehenden Hochzeit mit Camilla gefragt hatte.

BBC-Korrespondent Nicholas Witchell, der seit 1998 über das britische Königshaus berichtet, wird nächstes Jahr in den Ruhestand gehen. Eine nicht besonders freundliche Begegnung mit dem britischen König Charles III. wird dem Journalisten allerdings in besonderer Erinnerung bleiben.

© BBC ×

BBC-Korrespondent Nicholas Witchell.

Er ist furchtbar

Während eines Fotoshootings im Jahr 2005 in den Schweizer Alpen stellte Witchell dem Sohn der inzwischen verstorbenen Queen Elizabeth II. eine Frage über die bevorstehende Hochzeit mit Camilla Parker Bowles. Der damalige Prinz war über die Frage "not amused" und nuschelte: "Verdammte Leute. Ich kann diesen Mann nicht ertragen. Ich meine, er ist so furchtbar, das ist er wirklich.

Verdienter Ruhestand

Der 70-Jährige kam nach seinem Jurastudium an der Universität Leeds zur BBC. 1979 wurde er BBC-Reporter in Nordirland und berichtete über die Ermordung von Earl Mountbatten und die Hungerstreiks der IRA. Am 31. August 1997 überbrachte er die Nachricht vom Tod von Prinzessin Diana und kommentierte ihre Beerdigung live von der Westminster Abbey aus. "Nach 47 fantastischen Jahren verabschieden wir uns von dem königlichen Korrespondenten Nicholas Witchell, der nächstes Jahr in den Ruhestand gehen wird. Nick hat aus der ganzen Welt berichtet und wichtige BBC-Nachrichtensendungen moderiert. Vielen Dank für deinen bemerkenswerten Dienst!", so die BBC.