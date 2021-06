Prinz Harry in England angekommen

Anlässlich der Feierlichkeiten für Lady Diana kam ihr Sohn Harry gestern zurück nach England – alleine.

Es ist erneut ein trauriger Anlass, der Prinz Harry dazu veranlasste, nach dem Tod seines Großvaters Prinz Philip erneut nach England zu reisen. Gestern Mittag landete Harry in London und begab sich in eine fünftägige Quarantäne, bevor er nächsten Donnerstag eine Statue seiner Mutter Lady Diana im Kensington Park anlässlich ihres 60. Geburtstags enthüllen wird. Ehefrau Me­ghan blieb mit den Kindern in den USA.

„Vorübergehenden Waffenstillstand“

Es wird auch das erste Treffen nach dem erneuten Bruch mit Bruder Prinz William sein. Palast-Insider sprechen schon jetzt von einem „vorübergehenden Waffenstillstand“ zwischen Dianas Söhnen während der Zeremonie. Ob sich William und Harry davor treffen, ist nicht bekannt. Harry jedenfalls residiert im Frogmore Cottage, das er noch vor seinem Umzug nach Amerika teuer renovieren ließ, während William mit Ehefrau Kate im Kensington-Palast wohnt. Den von vielen herbeigesehnten Frieden zwischen den Brüdern wird wohl auch die Feier für ihre ­verstorbene Mutter nicht bringen …