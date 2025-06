Prinz William und seine drei Kinder: Neue Bilder zum Vatertag berühren Großbritannien

Vom Uniflirt zur königlichen Familie: Prinz William und Catherine, Princess of Wales, haben gemeinsam viele Höhen und Tiefen durchlebt. Zum britischen Vatertag sorgen neue Familienfotos für besonders emotionale Einblicke.

In Großbritannien ist heute (15. Juni) Vatertag – und die Royals nützen diesen Anlass für eine besonders herzerwärmende Geste: Der Kensington Palast veröffentlichte am Sonntag zwei neue Porträts von Prinz William (42) mit seinen drei Kindern. Auf den Bildern ist der Thronfolger Arm in Arm mit George (11), Charlotte (10) und Louis (7) im Garten zu sehen – ein seltener, intimer Moment aus dem Familienalltag des britischen Königshauses. Der Text dazu: „Wir lieben dich, Papa“ – eine persönliche Botschaft, die auch das britische Volk berührt.

Mehr lesen:

Kate eroberte William im Transparent-Kleid

Dabei war der Weg bis hierhin alles andere als glatt. William und Kate, wie sie im Volksmund genannt wird, lernten einander im Jahr 2001 während ihres Studiums an der University of St. Andrews in Schottland kennen. Die große Liebe ließ nicht lange auf sich warten – ein Jahr später waren sie ein Paar. Dass Kate damals bei einer Modenschau in einem transparenten Kleid auftrat, gilt bis heute als einer jener magischen Momente, in dem William endgültig hingerissen gewesen sein soll

Heiratsantrag mit Rucksack

Trotz anfänglicher Geheimhaltung wurde ihre Beziehung bald öffentlich. Es folgten mehrere Trennungen, 2004 und 2007, doch das Band zwischen den beiden riss nie völlig. Vor allem Kates Diskretion – sie lehnte lukrative Medienangebote über ihre Beziehung stets ab – stärkte Williams Vertrauen. 2010 machte der Prinz schließlich während einer gemeinsamen Rucksackreise den Antrag. Die Traumhochzeit im April 2011 ging als historisches TV-Ereignis in die Geschichte ein.

2013 kam mit Prinz George das erste Kind zur Welt, gefolgt von Prinzessin Charlotte im Jahr 2015 und Nesthäkchen Prinz Louis 2018. Seither gelten William und Kate als modernes Elternpaar, das sich trotz aller öffentlichen Verpflichtungen Zeit für Familienleben nimmt.

William und Kate zählen zu beliebtesten Royals

Die neuen Bilder zum Vatertag unterstreichen einmal mehr, wie innig die Bindung innerhalb der kleinen Royal-Familie ist – und wie sehr William in seiner Vaterrolle aufgeht. Für viele Briten ist er längst mehr als nur ein Thronfolger: Er ist ein moderner Familienmensch, der Nähe zeigt – und Herz.