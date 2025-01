Prinzessin Kate: Rückkehr auf die Krebsstation!

Die Prinzessin von Wales war erneut im Royal Mardsen Hospital in London. Sie möchte andere Krebspatienten bei ihrem Kampf unterstützen.

Dienstagmorgen besuchte die Prinzessin von Wales auf sehr emotionale Weise das Royal Marsden Hospital in London, wo sie sich, wie jetzt bekannt wurde, selbst einer Krebsbehandlung unterzogen hat. Bei ihrem ersten großen Alleingang seit mehr als einem Jahr traf die mitfühlende Catherine (43) mit Patienten zusammen, um ihre Unterstützung zu zeigen und sich persönlich bei den Mitarbeitern für ihre „außergewöhnliche Pflege, Unterstützung und ihr Mitgefühl“ in den letzten 12 Monaten zu bedanken.

Als sie durch den Haupteingang des Krankenhauses in Chelsea schritt, hörte man die Prinzessin, die einen langen braunen Wintermantel und hohe Absätze trug, sagen: „Ich sagte gerade, dass es eigentlich ganz schön ist, hier durch den Haupteingang zu kommen, nachdem ich so viele ruhige, private Besuche gemacht habe." Als sie sich zu einer Dame setzte, die sich in Behandlung befand und eine kalte Mütze trug, um Haarausfall zu vermeiden, fragte Catherine: „Wann haben Sie mit der Behandlung begonnen? Oh, heute? Wie geht es Ihnen?"

Prinzessin Kate im Krankenhaus © Getty Images ×

Sie umarmte eine Gratulantin und sagte zu ihr: "Ich wollte hierher kommen und meine Unterstützung für die großartige Arbeit zeigen, die hier geleistet wird, und für diejenigen, die eine Behandlung durchmachen und eine so schwere Zeit haben. Es ist Licht am Ende des Tunnels, es hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen, und ich wünsche Ihnen viel Glück. Sie sind in den besten Händen." Kate versuchte mit ihrem Besuch allen Leidensgenossen Mut zu machen.