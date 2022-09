Nur Charles und Anne konnten sich persönlich von der Queen verabschieden.

Prinz Harry (37) und Meghan (41) wollten gestern eigentlich in London an der Verleihung der WellChild Awards teilnehmen -als Abschluss ihrer einwöchigen Europareise. Doch aufgrund der Sorge um die Queen brach Enkel Harry die Reise ab, um zu ihr nach Schottland zu eilen. Keine Rede mehr von Bruder-Zwist und Streit. Die Royals bereiteten sich in diesen dramatischen Momenten auf das Schlimmste vor.

Wie die „Daily Mail“ berichtet, kam Harry aber zu spät. Der 37-Jährige konnte sich nicht mehr von seiner Großmutter verabschieden, sondern kam es gegen 20 Uhr britischer Zeit zum Totenbett der Queen.

Prinz William mit Andrew, Edward und Anne

Dem Bericht zufolge trafen auch Harrys Bruder William sowie Prinz Edward und Prinz Andrew zu spät ein, um sich persönlich verabschieden zu können. Nur Charlies und seine Schwester Anne begleiteten die letzten Minuten der Königin.

Jetzt ist sie wieder mit ihrem Philip vereint

Es war ein Bild, das die gesamte Welt erschütterte. Ganz in Schwarz, das Gesicht mit einer Corona-Maske verhüllt, sitzt Königin Elizabeth völlig einsam und sichtlich gebrochen in einer Bank in der St. George's Chapel. An diesem 17. April wurde ihr Lebensmensch Philip zu Grabe getragen -Monate danach flackerten ihre Lebensgeister zwar noch eine Zeit lang auf, der Tod des ehemaligen Prinzen von Griechenland und Dänemark hat Elizabeth ihres Lebens aber nicht mehr froh werden lassen.

Jetzt, nachdem sie mit eisernem Willen noch die Amtsübergabe von Skandal-Premier Boris Johnson auf Liz Truss absolviert hatte, sah sie vielleicht ihre Mission erfüllt - und sie ging zu ihrem Philip heim.

73 Jahre Ehe. Kennengelernt haben sie sich als Kinder, als Elizabeth 13 war, verliebte sie sich in den Wirren des Zweiten Weltkriegs in den sportlichen Kadetten mit den strahlend blauen Augen. Daraus entstand eine Ehe, die 73 Jahre hielt, bis Philip im Vorjahr mit 99 Jahren starb. Geheiratet hatten sie 1947 in Westminster Abbey, das Brautkleid war mit 10.000 Perlen bestickt.