Royal trauert um Sohn: Frederik stirbt mit nur 22 Jahren

Große Trauer um Frederik von Luxemburg: Der 22-jährige Sohn von Prinz Robert verstorben

Die luxemburgische Adelsfamilie trauert um Frederik von Luxemburg, den Sohn von Prinz Robert von Luxemburg und Prinzessin Julie de Nassau. Der junge Mann verstarb im Alter von nur 22 Jahren an den Folgen einer schweren Krankheit. Erst vor wenigen Tagen hatte sein Vater öffentlich gemacht, dass Frederik an einer seltenen genetischen Mutation litt.

Schwere Erkrankung mit tragischem Verlauf

Frederik von Luxemburg war von einer Mutation des Gens POLG betroffen. Diese neurodegenerative Erkrankung verursacht unter anderem epileptische Anfälle, spastische Bewegungsstörungen und fortschreitende Leberschäden. Bereits in seiner Kindheit zeigten sich erste Symptome, doch die genaue Diagnose erhielt er erst 2016.

Ein bewegender Abschied

In einem emotionalen Statement verkündete Prinz Robert den Tod seines Sohnes. Am 28. Februar, dem internationalen Tag der seltenen Erkrankungen, rief Frederik seine Familie an sein Bett, um sich von jedem Einzelnen zu verabschieden. Seine letzte Frage an seinen Vater war: "Papa, bist du stolz auf mich?"

"Frederik hat diesen Kampf sein ganzes Leben lang mit Anmut und Humor geführt", sagte der trauernde Vater.