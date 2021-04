Die Welt schaut heute nach Windsor. Prinz Philip (†99) tritt seine letzte Reise an.

Windsor. Er war der Mann, den Königin Elizabeth (94) über alles geliebt hat: 73 Jahre waren sie ein Paar und er der einzige Mann, für den sie sich je interessiert hat – Prinz Philip, der Fels. Heute Nachmittag ab 15.20 Uhr der Abschied in Windsor, dem Familienschloss.

Neue Zeremonie. Corona verbietet ein Staatsbegräbnis mit 1.000 Gästen. Nur 30 engste Familienmitglieder (siehe Liste rechts) werden heute dem Sarg durch das Schloss hin zur St.-George’s- Kapelle folgen. Abgeholt wird der Sarg von Soldaten, bestehend aus dem ersten Bataillon der Grenadier Guards, einem der fünf Leibregimente der Queen. Prinz Philip war von 1975 bis 2017 Ehrenoberst des Regiments.

An der Spitze der Prozession werden schließlich ­Prinzessin Anne und Prinz Charles (siehe Grafik) sein. Die Queen fährt am Ende der Gruppe im Bentley. Sie wird Maske tragen. Die kleine Trauergemeinde besteht aus allen Kindern und Enkeln Philips, ihren Ehepartnern und nahen Verwandten, einschließlich Prinzessin Margarets Sohn, dem Earl of Snowdon. Das einzige Nicht-Familienmitglied der Gruppe ist Philips enge Freundin Penny Knatchbuzll, Gräfin Mountbatten aus Myanmar.

Blamage erspart. Die Enkel Harry und William werden nicht Schulter an Schulter gehen, wie Philip es ­gewollt hätte. Zwischen ihnen fungiert ihr Cousin ­Peter Philipps als eine Art royaler Puffer. Philipps ist Sohn von Prinzessin Anne, erster Enkel der Queen.

Auch wird keiner der Trauergäste Uniform tragen, das hat Königin Elizabeth angeordnet. So ist Prinz Harry nicht der Einzige, der keine Uniform anhat, eine Blamage bleibt ihm erspart. Harry hatte mit seinem Schritt, seine königlichen Pflichten aufzugeben, auch seine militärischen Ehrentitel verloren. Seitdem darf er keine Uniform mehr tragen.

