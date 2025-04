So schön feiern Kate und William ihren Hochzeitstag

Die Liebe begann im Hörsaal – jetzt kehren sie zurück zu ihren schottischen Wurzeln: Zum 14. Hochzeitstag am 29. April reisen Prinz William und Prinzessin Kate kommende Woche auf die Isle of Mull, eine idyllische Insel vor der Westküste Schottlands

Dort, wo die Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit an der Universität St. Andrews vor über zwei Jahrzehnten ihren Anfang nahmen, setzen die William und Kate ein royales Zeichen für Umweltschutz und Gemeinschaft. Die Reise steht unter dem Motto: Schützen, was uns verbindet. In Tobermory, dem bunten Hauptort der Insel, bekannt durch die BBC-Kinderserie "Balamory", wollen William und Kate ihre Stiftung einsetzen, um lokale Projekte zu fördern. Dabei stehen Begegnungen mit Einwohnern ebenso auf dem Programm wie mit Naturwächtern – und sogar mit Hebriden-Schafen.

Die Verbindung zur Isle of Mull ist für Prinz William mehr als symbolisch: Die Insel gehörte einst zum Einflussgebiet des Lord of the Isles, einem Titel, den William gemeinsam mit anderen schottischen Adelstiteln von seinem Vater König Charles erbte. Während Aufenthalten in Schottland tragen die beiden den Titel Herzog und Herzogin von Rothesay. Vor Ort besuchen sie eine lokale Gemeindehalle, die als soziales Zentrum dient, sowie den beliebten Tobermory Producers Market am Hafen. Dort werden regionale Spezialitäten verkostet und Gespräche mit den kreativen Köpfen der Insel geführt. Ihre Stiftung, die Royal Foundation, kündigt zudem eine Partnerschaft mit zwei Gemeindeprojekten an, die Räume für Zusammenkünfte und Aktivitäten schaffen sollen.

Nachhaltigkeit und Natur im Fokus

Anschließend geht es an die Westküste der Insel – zu einem Croft, einem traditionellen schottischen Bauernhof mit angeschlossenem Restaurant. William und Kate werden nicht nur die weidenden Hebriden-Schafe besuchen, sondern auch frische Zutaten aus dem Garten ernten, die in der Küche verwendet werden. Der letzte Tag führt das royale Paar in den Ardura Community Forest, wo sie sich mit den Rangern des Mull and Iona Ranger Service austauschen. Zudem begleiten sie eine Schulklasse beim Naturunterricht und besuchen die Ardura Acorns, eine Outdoor-Spielgruppe für Kleinkinder mit Fokus auf Naturerlebnisse wie Spurensuche, Hüttenbauen und Umweltbildung.

William und Kate verbindet seit über 20 Jahren mehr als royale Pflichten – eine Freundschaft, die an der Universität begann und sich zur großen Liebe entwickelte. Während Kate Kunstgeschichte studierte, wechselte William von Kunstgeschichte zu Geografie – und schließlich in ihre Herzen. Ihr Besuch auf Mull ist nicht nur eine Liebeserklärung an die Natur, sondern auch aneinander.