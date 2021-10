Sorge um Queen: Elizabeth verbrachte Nacht in Klinik

Die längstdienende britische Monarchin legt gesundheitsbedingt eine Pause ein.

London. Mitten in der Nacht gab es der Palast zu: Queen Elizabeth II (95) verbrachte die Nacht auf Donnerstag in einem Londoner Krankenhaus. Nach einer Vielzahl von Tests durfte sie wieder zurück in ihr Windsor Castle.

Auf Anraten ihrer Ärzte wird sich Queen Elizabeth II. (95) in den kommenden Tagen zurückziehen und ausruhen. Die geplante Reise nach Nordirland wurde abgesagt. Den Rat habe die pflichtbewusste 95-Jährige nur „widerwillig“ angenommen.