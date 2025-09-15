Trump in London – Prinzessin Kate soll Staatsbesuch retten

Hoher Besuch in Großbritannien: Donald Trump, 79, und Ehefrau Melania, 55, landen am Dienstagabend in London. König Charles III. hat den US-Präsidenten zu einem dreitägigen Staatsbesuch eingeladen. Im Palast laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren – und dabei setzt man auf eine Trumpfkarte

Ein Palastmitarbeiter verriet BILD, dass Charles nicht als Smalltalker gilt und Camilla keine Vorliebe für Glamour hat. „Eigentlich eine ungünstige Kombination, weil Trump ja umschmeichelt werden will. Das kann Charles nicht gut.“ Um peinliche Momente zu vermeiden, setzt das Königshaus deshalb auf Prinzessin Kate. Ihr Charme und ihre diplomatische Strahlkraft sollen die Begegnungen erleichtern.

Zeremonieller Empfang in Windsor

Am Mittwoch, dem ersten vollen Tag der Feierlichkeiten, begrüßen Kate und William die US-Gäste in Windsor. Gemeinsam begleiten sie Trump und Melania zu Charles und Camilla, wo eine große Zeremonie im Freien stattfindet. Es folgen eine Kutschfahrt, eine Militärparade und ein Mittagessen an der königlichen Tafel. Anschließend besuchen die Trumps eine Ausstellung der Royal Collection und legen einen Kranz am Grab von Queen Elizabeth II. nieder.

Am Abend wird es spektakulär: Die Red Arrows und US-Jets fliegen über Windsor, bevor ein Staatsbankett den Tag beschließt. Sowohl Charles als auch Trump werden dort Reden halten.

Politische Gespräche und eigenes Programm für Melania

Am Donnerstag endet der royale Teil des Besuchs. Trump reist weiter nach Chequers, um Premierminister Keir Starmer zu treffen und Gespräche mit Regierungs- und Wirtschaftsvertretern zu führen. Melania verfolgt ein eigenes Programm, besucht die Royal Library, Queen Marys Puppenhaus und begleitet Kate zu Schul- und Charityprojekten.

Trumps Vorfreude

Schon im Vorfeld zeigte sich Trump begeistert von der Einladung. „Ihr Land ist fantastisch, es ist uns eine Ehre, dorthin zu kommen“, schwärmte er. Über König Charles sagte er: „Er ist ein wunderbarer Mann, ein großartiger Mensch.“