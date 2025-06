Überraschend! SIE ist der "faulste" Briten-Royal

Charles ist auch arbeitstechnisch der König. Ein Mitglied der Königsfamilie hat aus gutem Grund heuer den Titel "faulster Royal" geholt.

Sie gilt seit Jahrzehnten als die „Pflichtbewusste“ im britischen Königshaus: Prinzessin Anne, die einzige Tochter der verstorbenen Queen Elizabeth II., trägt seit 1987 den Titel „Princess Royal“ – und auch den inoffiziellen Titel als das fleißigste Mitglied der Royals. Doch damit dürfte nun Schluss sein: Bruder Charles hat ihr diesen Rang 2025 streitig gemacht.

Trotz Krebserkrankung

Wie das Adelsportal Write Royalty berichtet, hat König Charles III. heuer bis Ende Mai rund ein Viertel aller offiziellen Verpflichtungen der Royal Family persönlich übernommen – mehr als jedes andere aktive Familienmitglied. Und das, obwohl der Monarch mit 76 Jahren aktuell eine laufende Krebsbehandlung durchmacht.

Prinzessin Anne scherzt über Charles

„Gerade angesichts seines Gesundheitszustands ist diese Leistung bemerkenswert“, heißt es in der Analyse. Charles verweist damit seine Schwester Anne, 74, auf Platz zwei im royalen Fleiß-Ranking.

Anne selbst nimmt die neue Rangordnung gelassen. Bei einem Termin in Schottland witzelte sie laut britischen Medien: „Das muss ich einfach sagen – er wird langsam ehrgeizig, mein Bruder.“

Letzter Platz für...

Hinter dem Königsgeschwisterpaar folgen Camilla, Prinz Edward und dessen Frau Sophie. Auf den hinteren Rängen: Prinz William – und an letzter Stelle Herzogin Kate. Die Princess of Wales zieht sich seit ihrer Krebsdiagnose weiterhin aus der Öffentlichkeit zurück und konzentriert sich auf ihre Genesung.

Dass der König trotz Krankheit derart präsent ist, wird in Großbritannien mit Respekt – und auch ein wenig Sorge – zur Kenntnis genommen. Denn so sehr sich die Monarchie auf Pflichtgefühl verlässt, so sehr zeigt sich: Ihre tragenden Figuren sind nicht unverwundbar.