Zweite Oster-Pause in Folge – Das steckt hinter Kates Rückzug

Das Thronfolgerpaar wird auch heuer nicht am traditionellen Oster-Gottesdienst teilnehmen.

Prinz William und Prinzessin Kate werden in diesem Jahr nicht am traditionellen Oster-Gottesdienst der britischen Königsfamilie in Windsor teilnehmen. Wie das Magazin "Hello!" berichtet, plant das Paar, die Feiertage gemeinsam mit seinen drei Kindern auf dem Familiensitz Anmer Hall in Norfolk zu verbringen.

Ruhe in stürmischen Zeiten

Der Rückzug aus der Öffentlichkeit erfolgt nicht überraschend: Bereits in den vergangenen Wochen hatten der Thronfolger und seine Ehefrau ihre öffentlichen Verpflichtungen ruhen lassen. Grund dafür sind die laufenden Schulferien der Kinder – Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6). Die Familie nutzt die Osterzeit offenbar bewu



sst für gemeinsame Tage abseits des öffentlichen Interesses.

Emotionale Botschaft

Für Prinzessin Kate dürfte das Osterfest auch in persönlicher Hinsicht bedeutsam sein. Bereits im Vorjahr hatte sie den Gottesdienst nicht besucht – nur wenige Tage zuvor hatte sie in einer emotionalen Videobotschaft ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht. In den darauffolgenden Monaten zog sie sich weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurück. Seit dem Sommer 2024 nimmt sie schrittweise wieder offizielle Termine wahr. Ihr letzter öffentlicher Auftritt datiert vom 17. März, als sie in London an der St. Patrick’s Day-Parade der Irish Guards teilnahm.

Charles tritt auf

Obwohl William und Kate dem Gottesdienst fernbleiben, wird König Charles III. nicht allein erscheinen. Der Buckingham Palast bestätigte am 11. April, dass der Monarch am Ostersonntag in der St. George’s Chapel von weiteren Mitgliedern der königlichen Familie begleitet wird. Erwartet werden unter anderem Prinz Edward, Herzogin Sophie sowie Prinzessin Anne.