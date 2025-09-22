Alles zu oe24VIP
Schock am Set: Spiderman-Star Tom Holland (29) schwer verletzt
© getty

Dreh-Stopp

Schock am Set: Spiderman-Star Tom Holland (29) schwer verletzt

22.09.25, 14:00
Teilen

Große Aufregung in den Leavesden-Filmstudios in Watford! Während der Dreharbeiten zum neuen Spider-Man-Film "Spider-Man: Brand New Day" hat sich Hauptdarsteller Tom Holland (29) schwer verletzt. 

Ein verunglückter Stunt führte dazu, dass der Schauspieler ins Krankenhaus gebracht werden musste. Nun stellt sich die Frage, ob sich der Kinostart des Blockbusters verzögern könnte.

Unfall beim Stunt

Wie britische Medien berichten, passierte der Unfall bereits am Freitag. Tom Holland stürzte bei einer Stuntszene auf den Kopf und zog sich eine Gehirnerschütterung zu. Er wurde sofort in einem Krankenhaus behandelt. Auch eine Stuntfrau wurde bei dem Vorfall verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Ein Sprecher des "East of England Ambulance Service" erklärte: „Wir wurden am Freitag um 10:30 Uhr gerufen, um einen Patienten zu versorgen, der sich in den Leavesden Studios in Watford eine Verletzung zugezogen hatte.“

Dreharbeiten gestoppt

Die Arbeiten am neuen Spider-Man-Film wurden sofort unterbrochen. Da Tom Holland in einem Großteil der Szenen die Hauptrolle spielt, könnten sich die Dreharbeiten längere Zeit verzögern. Sein Vater, Dominic Holland (58), bestätigte bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung: „Tom kann für eine Weile nicht vor der Kamera stehen.“

Tom Holland bei Event mit Zendaya

Nach seinem Krankenhausaufenthalt erschien Tom Holland gemeinsam mit seiner Verlobten Zendaya (28), die ebenfalls in den Spider-Man-Filmen mitspielt, bei einem Abendessen. Aufgrund seines Gesundheitszustands musste er die Veranstaltung jedoch vorzeitig verlassen.

Kinostart in Gefahr

Der Film soll ursprünglich im Juli 2026 starten. Berichten zufolge kostet der vierte Spider-Man-Streifen mit Holland in der Rolle des Peter Parker mehr als 170 Millionen Euro (Stand: internationale Produktion). Ob sich der Kinostart verzögert, ist aktuell noch unklar. Bislang haben weder Marvel Studios noch Columbia Pictures, die den Film gemeinsam produzieren, noch Sony Pictures, das für den Vertrieb zuständig ist, eine Stellungnahme zu der Verletzung oder möglichen Auswirkungen auf den Starttermin veröffentlicht.

