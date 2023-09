Sommerhaus der Stars: Netz lacht über 'Penis aus Wien'

Das Sommerhaus überzeugt nicht nur mit trashigen Promis sondern auch mit linguistischen Überraschungen

Was wäre das Sommerhaus der Stars ohne peinliche Promi Antworten bei den diversen Spielen. Zwar müssen sich die 8 Paare auch stets sportlich beweisen, doch liegt die wahre Unterhaltung meist bei den Denksportaufgaben.

Ist das ein 'Penis aus Wien'?

In Folge1 des Sommerhauses mussten die Paare nach krawalliger Kennenlernphase und erster Nacht im Sommerhaus ihr Können auf dem 'Prüfungs-Platz' unter Beweis stellen. Fahrradfahren auf einer dünnen Holzplanke während man mit einem Seil mit dem Partner verbunden ist, stand auf dem Programm - bereits schwierig genug, doch die echte Herausforderung sollte für ein Paar noch folgen. Nach absolviertem Fahrrad-Parcours ging es nämlich ans Fragen beantworten und das ging wortwörtlich in die Hose.

Was ist ein 'Coq au vin'?

Die knifflige Frage an der alle Paare scheiterten: Was ist eigentlich ein 'Coq au vin'? - Richtige Antwort: Ein französisches Geflügelgericht (sogar Nationalgericht). Diese Antwort hatte leider niemand parat, doch Ricarda Raatz schoss dabei den Vogel ab.

Nationalgericht wird zu 'Penis aus Wien'

Zwar gelang ihrem Freund Maurice die richtige Aussprache des Gerichts nicht so recht, was die Beantwortung der Frage nicht erleichterte, doch mit der Antwort von Freundin Ricarda hat wirklich niemand gerechnet. Laut überlegte die 31-Jährige Influencerin die mit dem Begriff so gar nichts anfangen konnte 'Was isn Kokawan?", danach folgte allerdings die für sie schlüssige Antwort... "Cock Au Win" ..."Penis aus Wien!"

Netz feiert die Kult-Antwort

Natürlich war diese Szene ein gefundenes Fressen für die Social-Media-Community, die sogleich die Kult-Antwort von Ricarda feierte.

"Was isn Kokawan??"

"Wäh??"

"Cock Au Win"

"Penis aus Wien!!"

????????????#Sommerhaus — Death by Glitter ???????????? (@Death_byglitter) September 19, 2023