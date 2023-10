Strafbefehl gegen Pop-Sänger Marc Terenzi

Die Staatsanwaltschaft wirft Terenzi sexuelle Belästigung einer Minderjährigen vor.

Deutschland. Das Amtsgericht Borna (Sachsen) hat im Verfahren gegen Pop-Sänger Marc Terenzi (45) einen Strafbefehl erlassen, wie "Bild" berichtet. Die Staatsanwaltschaft wirft Terenzi sexuelle Belästigung einer Minderjährigen vor, so die deutsche Zeitung. Den Vorwürfen zufolge soll er im Juli 2022 die Tochter (15) seiner Ex-Partnerin in ihrer Wohnung am Gesäß berührt zu haben. Der Musiker soll die Tochter außerdem als "sexy" bezeichnet haben.

Seit April ermitteln die Behörden in dem Fall. Das Gericht beschloss jetzt eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 50 Euro – 1000 Euro. Ob Terenzi Einspruch einlegt oder sich zu dem Fall äußert, blieb bislang vonseiten seines Anwalts laut "Bild" unkommentiert.