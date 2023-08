Das Skandalpärchen hat nun eine neue Einnahmequelle gefunden.

Am Dienstag, 22.8. kam es zu einem Zwischenfall, der seitdem durch die deutschen Medien geistert: Verena Kerth (42) und Marc Terenzi (45) kommen seit Monaten nicht aus den Schlagzeilen, es kam zum bisherigen Höhepunkt. Das Glam-Paar wollte einige entspannte Tage in Hamburg verbringen, Bekannte treffen. Man setzte sich gemeinsam u.a. mit Unternehmerin Claudia Obert im schicken "Fischereihafen Restaurant" zusammen, trank dort am Montag, 21.8. gemütlich ein paar Fläschchen Wein zum Essen.

Polizei wurde gerufen

Danach ging es ab auf die Reeperbahn, ins kultige Lokal "Zur Ritze". Dort wurde fleißig weiter getrunken, bis in die frühen Morgenstunden. Bereits dort soll es zu einem handgreiflichen Streit zwischen Kerth und Terenzi gekommen sein. Dieser soll sich in ihrem Hotel, dem 4-Sterne-Plus "The George" fortgesetzt haben. Die Situation eskalierte derart, dass am Dienstag zu Mittag die Polizei gerufen wurde! Gepolter und Geschrei soll aus dem Zimmer der beiden gedrungen sein. In der Folge kam Terenzi in die Ausnüchterungszelle.

Kerth und Terenzi: Heile Welt nach Streitigkeiten

Sex-Pille an allem Schuld?

Tags darauf verstand sich das Paar wieder prächtig, ließ sich sogar wieder bei Partys blicken. Das Sendeformat "RTL Exklusiv" passte das Paar bei einer Feier ab, die zwei gaben, wie im Vorfeld ausgemacht, Auskunft über die brennendsten Themen. Darunter - sinngemäß - die Frage danach, ob ihre Beziehung vielleicht auch auf körperlicher Ebene explosiv sei. Kerth erklärte daraufhin, dass es schon so sei, die seien eben leidenschaftlich. Im Gespräch mit der Bild erklärte Kerth, dass Sex jedenfalls die Basis ihrer Beziehung sei und es keine Tabus ("The Sky is the limit") geben würde. Jedenfalls macht das Paar nun, passend zum Thema, Werbung für eine Sex-Pille. Diese Tatsache wiederum sogst für hämische Bemerkungen und die Frage, ob sie denn überdosiert hätten und darum leicht aggressiv (zueinander) seien.