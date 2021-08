Die Tamara Fellner Show

In der heutigen Tamara Fellner Show sind drei richtige Karrierefrauen zu Gast! Als Gründerinnen und Managerinnen wissen sie wie der Hase läuft.

In der Tamara Fellner Show sprechen die drei Powerfrauen über ihre Jobs, ihre Ideen und über Beautytrends, Nachhaltigkeit und Fitness im Alltag.



Margot Helm – andmetics

Das Unternehmen andmetics wurde 2014 von Margot Helm und Beauty-Expertin Andrea Lehner gegründet. Ihre zündende Idee: Kaltwachsstreifen in der perfekten Augenbrauenform. Die innovative Form der Kaltwachsstreifen wurde von den beiden Gründerinnen sogar patentiert. Margot Helm weitete den Verkauf nach anfänglichen Erfolgen sogar bis nach Amerika aus. In der Tamara Fellner Show spricht sie auch über Augenbrauen- und Wimperntrends und wie man diese mit andmetics-Produkten erreichen kann.

Sigrid Eckhardt – Danone

Sigrid Eckhardt ist Head of Corporate Affairs and Sustainibility bei Danone. In ihrem LinkedIn-Profil bezeichnet sie sich selbst als Naturliebhaberin, hat ein Faible für gesunde Ernährung und möchte unsere Umwelt schützen. Das merkt man auch bei der Richtung in die Danone mit all ihren Tochterfirmen geht. Sigrid Eckhart spricht über Nachhaltigkeit im Konzern und wie sie ihre eigene Ernährung gestaltet.

Sylvia Oberauer – Boss Fitness

Sie ist Personal Trainerin und Expertin für gesundes Sitzen. Die gebürtige Oberösterreicherin ist ausgebildete Wirtschaftsjuristin, Fitness-, Personal- und Rückentrainerin. Ihr Start-up BOSS FITNESS hat eine innovative Fitness-App für nachhaltige mentale und physische Fitness im Büro und Homeoffice. Die BOSS-Methode bringt man beim vielen Sitzen im Büro mehr Bewegung in den Alltag. In der Tamara Fellner Show erläutert Sylvia Oberauer das Trainingskonzept der BOSS-Methode und gibt Tipps für einen fitten und stressfreien Arbeitsalltag.

