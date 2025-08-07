Alles zu oe24VIP
Yanin Campos
© Instagram/yanin_chefmx

Tragödie

TV-Köchin stirbt mit nur 38 Jahren

07.08.25, 21:44
Die 38-Jährige zählte zu den beliebtesten TV-Köchinnen Mexikos.

Die mexikanische TV-Köchin Yanin Campos ist im Alter von nur 38 Jahren infolge eines schweren Autounfalls gestorben. Campos war durch ihre Teilnahme an der Sendung "MasterChef México" im Jahr 2018 landesweit bekannt geworden und zählte seitdem zu den beliebtesten TV-Köchinnen Mexikos.

Vergangenen Samstag ereignete sich der Unfall in ihrer Heimatstadt Chihuahua: Yanin verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen ein am Straßenrand geparktes Auto. Dabei erlitt sie schwerste Verletzungen und wurde ins Hospital de Parque gebracht. Zwei Tage später erlag sie auf der Intensivstation ihren Verletzungen.

Die mexikanischen Behörden untersuchen derzeit noch den genauen Unfallhergang.

Yanin Campos hatte sich durch ihre charismatische Art und ihr Können in der Küche eine große Fangemeinde aufgebaut. Bei "MasterChef México" 2018 erreichte sie den sechsten Platz, ein Jahr später trat sie erneut in "MasterChef México: Die Revanche" an. Auf Social Media hatte sie über 100.000 Follower, die nun schockiert und tief betroffen auf ihren Tod reagieren.

Ihr Bruder Raúl Campos bestätigte die traurige Nachricht öffentlich und kündigte eine Totenwache im Bestattungsinstitut Hernández an, bei der Familie, Freunde und Fans Abschied nehmen können.

