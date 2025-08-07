Schumacher-Liebe teilt aus: „Zeit für den richtigen Partner"

Cora Schumacher parodierte Ex Ralf in einem Sixt-Werbespot – jetzt folgt der Konter: Ralfs Partner Étienne Bousquet-Cassagne setzt in einem neuen FINN-Clip eine Spitze.

Nach dem Sixt-Spot von Cora Schumacher (48) kommt jetzt die Reaktion: Étienne Bousquet-Cassagne (35), Partner von Ralf Schumacher (49), setzt in einem neuen Werbespot für FINN zur Retourkutsche an.

Deutliche Botschaft im neuen Spot

Im FINN-Clip sagt Étienne klar: „Zeit, sich vom Alten zu trennen!“ Und weiter: „Zeit für den richtigen Partner.“

Die Aussagen sind natürlich kleine Seitenhiebe auf Cora Schumachers vorherigen Werbespot. Auch der bekannte Werbe-Mann auf der Straße ist wieder mit dabei – er fragt Étienne: „Willst du mir jetzt auch was von irgendwelchen günstigen Autoabos erzählen?“ Étienne antwortet: „Nee, die ganzen Sparabos sind mir bumsegal.“

Rückblick: Cora schoss zuerst

Vor wenigen Tagen hatte Cora Schumacher in einem Sixt-Clip eine Parodie auf ihren Ex-Mann Ralf abgeliefert. Im orangenen Pullover trat sie auf denselben Werbe-Mann zu „Hey!“ Der erkannte sie überrascht: „Cora Schumacher?!" und fragte: „Willst du mir auch sagen, wie viel mein Auto wert ist?“ Sie konterte: „Nee, ist mir bumsegal. Aber willst du wissen, wie günstig dieser 1er-BMW bei Sixt ist?“

Eine eindeutige Anspielung auf einen früheren Werbespot mit Ralf.

Reaktionen: Locker bis spitz

Ralf Schumacher zeigte sich damals entspannt: „Ich fand es witzig. Sie hat das toll gemacht. Man muss es mit Humor nehmen.“ Auch Étienne blieb locker: „Sie hat uns überrascht – noch einmal.“

Jetzt legt er mit seinem eigenen Spot nach – mit klarer Botschaft.