»André Rieu – Das große Open-Air-Konzert 2024«

Auch im Sommer 2024 begeisterte André Rieu über 150.000 Zuschauer mit seinen traditionellen Konzerten in seiner Heimatstadt Maastricht. Herrliche Melodien aus Musical, Film, Oper und Operette, Schlager, romantische Walzer machen das Konzert erneut zu einem fantastischen TV-Ereignis. Freuen Sie sich auf André Rieus fröhliches Johann Strauss Orchester, Chor, internationale Solisten sowie 400 Blechbläser _ die größte Fanfare aus allen Regionen der Niederlande. Nach ihrem grandiosen Erfolg in 2023 und über 250 Millionen Klicks online ist auch in diesem Jahr Emma Kok wieder mit dabei _ sie präsentiert ihren neuen Hit "Dancing with the Stars" und noch einmal "Voilá".

Zu den zahlreichen Highlights gehören zudem Welthits wie "Granada", "Nessun dorma", "Ob blond, ob braun", der "Triumphmarsch" aus Aida, "Panis Angelicus", "Think of Me" oder "Ein Schiff wird kommen". Bei den Zugaben verwandelt sich das Konzert in die "Klassik-Party-des-Jahres", mit Songs wie "Sweet Caroline", "Delilah" oder "Tutti frutti". Das große Maastricht Open-Air-Konzert 2024 _ ein Feuerwerk der klassischen Musik!