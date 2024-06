Armin Assinger bei "Fit mit den Stars": "Muss das sein?" & Kotz-Emoji

Hartes Urteil: Manche fanden die erste Sendung mit ORF-Star Armin Assinger nicht so toll.

Nachdem "Fit mit Philipp" eingestellt wurde, kreierte der ORF ein neues Gymnastik-Format. Bei " Fit mit den Stars " sind jede Woche neue Sportlerinnen und Sportler zu sehen, die das Publikum möglichst effektiv in Bewegung versetzten wollen.

Als besonders beliebt stellte sich schon bald "Dancing Star" Conny Kreuter heraus. Die fesche Brünette sagte dem kritischen Publikum sehr zu. Auch Ex-Skispring-Star Andi Goldberger durfte schon seine Tipps und Tricks präsentieren. Er schlug sich tapfer.

Publikum

Nun ist Armin Assinger an der Reihe. Er übernimmt das Training ab Montag, dem 3. Juni 2024, bis zum 7., ist jeweils um 9.10 Uhr in ORF 2 zu sehen. Der sonst so beliebte Moderator und Ex-Skifahrer scheint allerdings nicht den besten Start beim Publikum zu haben. Unter einem Facebook-Posting häufen sich die fiesen Kommentare.

Das sind die heftigsten Kommentare

Multitalente: Wenn man einmal zum Innercircle gehört , bin gespannt wenn es einmal den Kanal ORF Assinger und/ oder Schneider gibt

Was macht er noch?

Muss das wirklich sein?

Will gar nicht wissen was jeder von denen für eine Vorstellung bezahlt bekommt. Aber der ORF hat ja UNSER GELD

Schaut ziemlich abgekämpft aus

Fit mit dem „Unsympatler“ der Nation

Durchwachsen

Auffallend ist, dass sich auch einige Kotz-Emojis unter dem Posting finden. Doch wie immer gibt es auch Leute, denen der Star der Woche gut gefallen hat. Eine Userin kommentiert: "Der Beste!"

Abwechslungsreich

Armin Assinger zu seiner Turn-Mission: „Ich versuche, das Programm abwechslungsreich zu gestalten, auch mit Übungen am Boden oder mit einem Sessel. Ich setze weniger auf das Training, das ich vom Skifahren her kenne, das kann man nicht eins zu eins für so ein Programm übertragen. Ich habe mir natürlich zu Hause ein paar Sachen überlegt und vorher mit meinen Eltern ausgetestet, die sind über 80. Meine Übungen sollen einfach ein Sammelsurium von allem sein, das fit hält. Da ist für jede und jeden was dabei.“