„Licht ins Dunkel“ bringt heute Abend Weihnachtsstimmung auf.

Gerade in Zeiten wie diesen sind Zusammenhalt und Menschlichkeit eine Notwendigkeit. So begrüßt der ORF heute Abend um 20.15 Uhr in ORF 2 den Schirmherrn Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz und zahlreiche internationale und nationale Top-Stars zum Gala-Abend für Licht ins Dunkel.

Programm

Die bezaubernde Nina Kraft führt gemeinsam mit Norbert Oberhauser durch den Abend. Das Friedenslicht wird entzündet und für feurige Stimmung ist ebenso gesorgt. Andreas Gabalier, DJ Ötzi, Andrea Bocelli und viele weitere musizieren. ZiB-Lady Nadja Bernhard feiert zudem ihr Comeback nach der Corona-Quarantäne. Ein absolutes Highlight in dieser stillen Zeit.