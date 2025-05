"Dancing Stars": Diese fünf Paare wollen ins Semi-Finale

Am Freitag wird es spannend in ORF-Ballroom. Die verbliebenen fünft Paare kämpfen um den Einzug ins Semi-Finale und damit um eine Chance auf die Tanz-Krone

Von „How Deep Is Your Love“ über „Bésame Mucho“ bis hin zu „Tanze Samba mit mir“ – Liebe liegt in der Luft, wenn die „Dancing Stars“ in der achten Live-Show am Freitag um 20.15 Uhr in ORF 1 wieder ihr Können unter Beweis stellen. Auch diesmal gilt es für Paulus Bohl & Catharina Malek, Aaron Karl & Katya Mizera, Simone Lugner & Danilo Campisi, Anna Strigl & Herby Stanonik sowie Andi Wojta & Kati Kallus, zwei Tänze aufs Parkett zu legen, wobei die Promis bei einem der beiden Tänze eine mindestens 20-sekündige Solo-Performance präsentieren.

Simone Lugner und Danilo Campisi © ORF/Thomas Ramstorfer ×

Michael Schottenberg, der bei „Dancing Stars“ 2019 gemeinsam mit Conny Kreuter den zweiten Platz ertanzte, nimmt – nach 2023 – erneut neben Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker am Jury-Sessel Platz.

Anna Strigl © ORF ×

Doppelte Tanz-Power für die Paare: Diese Tänze werden gezeigt:

Andi Wojta & Kati Kallus tanzen zu „Crazy In Love“ (Quickstep) und „How Deep Is Your Love“ (Rumba)

Aaron Karl & Katya Mizera tanzen zu „I Was Made for Lovin’ You“ (Slowfox) und „All The Things She Said“ (Paso Doble)

Anna Strigl & Herby Stanonik tanzen zu „L-O-V-E“ (Slowfox) und „Marry You“ (Jive)

Paulus Bohl & Catharina Malek tanzen zu „Moon River“ (Langsamer Walzer) und „Bésame Mucho“ (Rumba)

Simone Lugner & Danilo Campisi tanzen zu „I Want to Be Loved by You“ (Slowfox) und „Tanze Samba mit mir“ (Samba)

Andi Wojta © ORF ×

Wenn es nach den Sympathien des Publikums geht, liegt im oe24-Voting nach wie vor Simone Lugner an der Spitze. Dahinter liegt Aaron Karl, gefolgt von Anna Strigl. Paulus Bohl und Andi Wojta liegen gleichauf an letzter Stelle.

Aaron Karl © ORF ×

Eine Top-Performance könnte das aber wieder auf den Kopf stellen.