Sieg bei Dancing Stars: Missy May holt Tanz-Krone der 15. Staffel

Die 15. Staffel „Dancing Stars“ ging mit einem Duell der Promi-Damen zu Ende.

Aufregend. Gleich zu Beginn des gestrigen Dancing Stars-Finales gab es ein Wiedersehen mit den ausgeschiedenen Paaren – der Hauptfokus lag aber natürlich auf den drei FinalistInnen Corinna Kamper, Missy May und Alexander Pointner. Letzterer startete auch gleich die erste Runde mit einem Cha-Cha-Cha zu I Gotta Feeling. Es war der Tanz, der in dieser Staffel die schlechteste Wertung hatte.

Rekord. Missy May tanzte erneut eine Rumba zu Sign Your Name. Dafür gab es erstmals in dieser Staffel 30 Punkte! Corinna Kamper musste noch einmal Jive tanzen: „Nicht mein Lieblingstanz!“ Dennoch gab es gute 26 Punkte. Für den wohl emotionalsten Tanzmoment sorgte allerdings Lilian Klebow mit ihrem Tribut-Tanz für Gschaider.

© ORF/Hans Leitner ×

Liebes-Erklärung vor erster Entscheidung

Freestyle. In der zweiten Runde legten die Promis jeweils eine improvisierte Rumba aufs Parkett. Balázs Ekker sorgte als Tanzbär für Lacher. Auch die Liebe zwischen Kamper und Campisi war wieder ein Thema. Andi Knoll versuchte ein Statement aus den beiden herauszukitzeln. Das Paar zeigte sich erneut verhalten, Dann ließ sich Campisi aber doch zu einer Liebeserklärung hinreißen: „Du bist so ein unglaublicher Mensch, ich hab dich lieb.“

Endstation. Nach der ersten Entscheidung ging die Reise für Alexander Pointner zu Ende. Für die Ladys stand dann noch das große Highlight auf dem Programm: Der Showtanz. Corinna Kamper und Danilo Campisi sorgten als Prinzessin Peaches und Mario für Unterhaltung. Missy May und Dimitar Stefanin brachten mit ihrem Tanz der Vampire einen Dirty-Dancing-Moment.

© ORF/Hans Leitner ×

Danach fiel die letzte Entscheidung: Missy May und Dimitar Stefanin holten sich den Tanz-Stern, Für Kamper war es aber auch ein Sieg. Sie gewann Campisis Herz.