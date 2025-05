× Die Top-Streaming-Starts auf Amazon PRIME

Die Streaming Highlights auf PRIME

Thriller: »The Better Sister« mit Jessica Biel

Spannung. Basierend Alafair Burkes Roman The Better Sister erzählt die Thriller-Serie Die perfekte Schwester die Geschichte der Schwestern Chloe und Nicky, die sich über die Jahre hinweg auseinander gelebt haben. Der grausame Mord an Chloes Ehemann Adam enthüllt schließlich zahlreiche Geheimnisse der Schwestern.

»Wochenendrebellen« – Komödie mit Florian D. Fitz

Um den Schulwechsel von dem Asperger-Autisten Jason auf eine Förderschule zu umgehen, schließen Vater und Sohn einen Pakt: Der Junge verspricht, sich nicht mehr von anderen ärgern zu lassen, wenn Mirco ihm hilft seinen Lieblings-Fußballverein zu finden. Die Kriterien sind jedoch sehr spezifisch und er möchte die Vereine live sehen, was die beiden auf eine gemeinsame Reise durch Deutschland führt.