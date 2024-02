"Keinen Bock mehr" – Til Schweiger rechnet mit "Tatort" ab

Seit vier Jahren warten "Tatort"-Fans nun bereits auf einen neuen Hamburg-Fall mit Til Schweigers Kommissar Nick Tschiller. Ob er noch einmal ermittelt, ist mehr als fraglich.

Seit Jahrzehnten fesselt die "Tatort"-Reihe Millionen von Fernsehzuschauern im deutschrachigen Raum vor die TV-Schirme. Allerdings sehen Kritiker die Krimis als zu langatmig und eintönig, Fälle würden oft nach demselben Muster ablaufen. Til Schweiger wollte das ändern: Vor elf Jahren trat der deutsche Kinostar an, um frischen Wind in die angestaubte Krimi-Serie zu bringen.

Ein Plan, der zunächst aufging. Fast 13 Millionen Zuseher verfolgten 2013 Schweigers Premiere als Hamburger Kommissar Nick Tschiller mit Fahri Yardim als Yalcin Gümer an seiner Seite. Das Duo sorgte mit ungewohnter Action, flotten Dialogen und lauten Schießereien für einen Quoten-Hit. Ihr erster Fall "Willkommen in Hamburg" erreichte die höchste Zuschauerzahl einer Tatort-Folge seit knapp 20 Jahren.

"Tatort"-Duo: Til Schweiger (Nick Tschiller) mit Fahri Yardim (Yalcin Gümer) © Getty ×

Bis 2020 ermittelte Schweiger fünf weitere Male in Hamburg. "Tschiller: Off Duty" kam 2016 sogar ins Kino. 2020 war "Tschill Out" der bis dato letzte "Tatort" mit Schweiger – und wird es wohl auch bleiben. Denn jetzt rechnet der Schauspieler und Regisseur knallhart mit der Krimi-Reihe ab!

Schweiger pfeift auf "Tatort"

"Ich beschäftige mich nicht mit dem ,Tatort‘. Ich habe den eigentlich nie geguckt, bis ich ihn selber gemacht habe", gestand er der deutschen Bild-Zeitung. Es seien zwar einige gute Folgen dabei gewesen – "aber viele nicht so gute."

Mit ihm selbst sollen eigentlich noch zwei weitere "Tatorte" vertraglich vereinbart sein. Doch Schweiger hat keine Lust mehr: "Das ist schon lange nicht mehr geplant, dass wir da weitermachen." Er vermutet, dass auch die ARD und der zuständige NDR "keinen Bock mehr" haben.

ARD: "Keine weiteren Filme geplant"

Tatsächlich verkündete bereits im vergangenen August der zuständige ARD-Koordinator Jörg Schöneborn: "Mit Til Schweiger sind vorerst keine weiteren Tatort-Filme geplant."

2020 erschien der vorerst letzte Schweiger-Tatort "Tschiller: Off Duty" © Getty ×

Schweiger alias Tschiller ist damit nicht der einzige Kommissar, der ausermittelt hat. Auch Ellen Berlinger (Heike Makatsch, 52) in Mainz, Klaus Borowski (Axel Milberg, 67) in Kiel, Ivo Batic (Miroslav Nemec, 69) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 65) in München, Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel, 65) in Franken sowie Anna Janneke (Margarita Broich, 63) und Paul Brix (Wolfram Koch, 61) in Frankfurt haben bereits aufgehört oder ihren Abschied angekündigt.

Für Schweiger ist der Fall jedenfalls abgehakt. Bei Bild stellte er klar: "Das 'Tatort'-Sterben verfolge ich nicht." Seine Fans ihn jedoch auch nicht mehr als Kommissar vor dem Fernseher.