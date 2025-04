Kochshow: »Das große Promibacken – Osterspezial«

Im Osterspezial treten je drei Back-Küken mit einem alten Back-Hasen an.

Im Osterspezial treten je drei prominente Back-Küken mit einem alten Back-Hasen an ihrer Seite gegeneinander an: die unterhaltsamen Show-Profis Jochen Schropp und Kim Fisher, das musikalische Power-Couple Christina und Luca Hänni sowie das schlagfertige Show-Urgestein Ulla Kock am Brink und der spitzzüngige Satiriker Oliver Kalkofe. In drei Oster-Challenges backen die Teams um den Sieg. Wer macht das Rennen, sichert sich den "Goldenen Cupcake"? 10.000 Euro für einen guten Zweck winken als Siegesprämie. Moderiert wir die Show von Enie van de Meiklokjes.