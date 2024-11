Millionen-Angebot! Harald Glööckler soll zu „Big Brother“ – und das in Indien!

Harald Glööckler am Sprung zur Weltkarriere. Aus Indien liegt ein Top-TV-Angebot vor.

Modedesigner, Buchautor, Unternehmer, Maler und ab 13. November mit der zweiten Staffel seiner Doku „Herr Glööckler sucht das Glück“ wieder bei RTLZWEI im TV - Harald Glööckler gilt als ein wahres Multitalent. Jetzt steht ihm ein großer Geldregen bevor: Wie die „BILD Zeitung“ erfuhr hat er ein millionenschweres Angebot auf dem Tisch liegen. Von „Bigg Boss“, der indischen Ausgabe von „Big Brother“. Die möchte ihn für die dortige Ausgabe der Show gewinnen – und 100 Tage einschließen!

© APA/EPA/GEORG HOCHMUTH

© Vox

„Ich war überrascht und habe mich sehr gefreut über die Anfrage aus Indien. Dass ich als Deutscher gefragt wurde, ist nicht selbstverständlich,“ bestätigt Glööckler in der BILD das Sensations-Angebot. „Ich war noch nie in dort, habe aber immerhin einen indischen Schneider in Dubai und übe offenbar eine große Faszination auf Menschen aus Indien aus. Ich glaube, mit meinen Outfits wirke ich manchmal wie ein Maharadscha. Die Pracht und der Prunk haben mich immer schon fasziniert.“

© Getty ×

Mit rund 1,4 Milliarden Menschen ist Indien einer der weltweit größten TV-Märkte. Und die Show „Bigg Boss“ ist einer der größten Hits. Und das schon seit 2006. Für Glööckler eine Riesenchance am Weg zum Weltstar. 2025 könnte es dann soweit sein. „Im Moment kann ich keine 100 Tage freischaufeln, das braucht einen größeren Vorlauf. Aber vielleicht dann im nächsten Jahr.“