Moretti: "Genmanipulation ist beängstigend"

Der Schauspiel-Star über seine Rolle in der länderübergreifenden Serie ''Das Netz'', die am 1. November auf ServusTV startet.

Spannend. Als Profi-Fußballer blieb Georg (Tobias Moretti) der große Erfolg verwehrt. Erst nach seinem Karriereende machte er sich einen Namen als knallharter Dopingjäger und Arzt. In einer Spezialklinik soll er die besten Nachwuchsspieler der Welt formen. Doch Zweifel beschleichen ihn.

Das ist die Story der länderübergreifenden ServusTV-Serie Das Netz (Start 1. 11.) mit Moretti.

Die Idee der Genmanipulation im Spitzensport macht dem Schauspieler Angst. „Es ist für jeden beängstigend. Jeder will dem Leben eine Sinnhaftigkeit geben und die gibt es nur in der Vergänglichkeit des Daseins“, so Moretti im Talk mit dem Seitenblicke-Magazin. Mit dem Thema Fußball kann sich der Publikumsliebling nur „passiv“ identifizieren. „Als Zuschauer finde ich ihn faszinierend. Vor allem die Zuspitzung bei Endspielen von Meisterschaften, wie ein dramatischer Plot. Ich habe es nie gespielt. Ich war als Kind Asthmatiker und habe Skisport extrem betrieben und später Motorsport“, so Moretti.

Seinen Blickwinkel auf die umstrittene Fußball-WM in Katar hat die Serie aber auf jeden Fall geschärft. „Wie dramatisch es ist, in all seiner Konsequenz, auch für junge Spieler, zeigt es aber in ungewohnter Klarheit auf.“