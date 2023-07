Das Finale der letzten GNTM-Ausgabe liegt noch nicht lange zurück, da verkündet Heidi Klum bereits den nächsten Hammer für die kommende Staffel.

"Germany's Next Topmodel" wird es ab der nächsten Staffel mit Männern geben! Das verkündete die Chef-Jurorin Heidi Klum höchstpersönlich auf Instagram mit einem amüsanten Video. Dort sitzt sie gerade im Flugzeug und spricht den attraktiven Flugbegleiter an, von dem sie sichtlich angetan ist. "Ich weiß nicht, ob Sie schon gesehen haben, dass ich eine Sendung habe, die heißt 'Germany's Next Topmodel", beginnt Klum das Gespräch.

Der Flugbegleiter kennt die Sendung und die GNTM-Chefin erklärt weiter: „Ich mache das dieses Jahr erstmals mit Männern – und ich würde Sie gerne casten." Der Kandidat nimmt die Einladung dankend an und Klum freut sich über ihren ersten Kandidaten.

Ob die große Veränderung mit der anhaltenden Kritik an der Sendung zusammenhängt, ist unklar. Irgendetwas musste aber vermutlich unternommen werden, schrumpften die TV-Quoten in den letzten Jahren doch deutlich.

Die kommende 19. Staffel läuft ab 2024 im Fernsehen.